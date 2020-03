Eric de Oliveira spune ca a vrut sa se sinucida: Am vrut sa ma arunc de la etajul 6

Ziare.

com

Eric a dezvaluit ca a vrut sa se sinucida in 2011, dupa ce a cazut in patima alcoolului.Totul a pornit de la faptul ca, dupa plecarea de la Gaz Metan Medias, nu a mai fost folosit la Karpaty Lvov din cauza unui litigiu dintre cele doua cluburi "Mereu mi se spunea ca o sa joc in meciul urmator si nu intram deloc. Eram dezamagit, am intrat intr-un fel de depresie. Intr-o seara, am iesit cu un coleg, mi-a dat sa beau, si de atunci am inceput sa beau singur o sticla de whisky pe noapte. Lasam bautura doar in momentul cand eram cu familia mea. Cu ei imi reveneam, eram alt om.Cand ei nu erau, eram singur si luam sticla. Cei de acolo m-au facut sa cred ca sunt cel mai slab din lume. Eu ma gandeam sa le dovedesc ca sunt bun, voiam sa joc. Trecusera 4 luni. Eu inca eram baiatul bun si voiam sa le dovedesc ca nu am venit sa le fur banii. Sa vii din Romania, unde esti cel mai bun strain din campionat , si sa ajungi acolo cel mai slab...", a spus Eric la Gsp LIVE In plus, Eric sustine ca a vrut inclusiv sa se sinucida."Ajunsesem deja in decembrie, eram de necontrolat cu bautura si intr-o noapte m-am gandit sa ma arunc de la etajul 6. M-am pus asezat in geam, nu stiu ce aveam in minte. Eram ametit, eram... Daca in vremea respectiva as fi avut acces la droguri, cred ca foloseam si droguri. Daca imi dadea cineva, 100% luam.Mi-au iesit pete psoriazis pe tot corpul, ajunsesem la 78 de kg. Dintr-o data mi-a batut un vant si am inceput sa plang in hohote. M-am pus langa geam si am inceput sa plang. Din ziua aia am pus stop si am zis ca trebuie sa fac ceva sa plec de acolo", a adaugat Eric.Eric este cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc, cu 65 de reusite.El este legitimat in acest moment la FC Voluntari, dupa ce anterior a mai jucat la Gaz Metan, Pandurii si Viitorul Constanta.C.S.