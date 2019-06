EURO U21, marea finala: Spania - Germania LIVE

Ziare.

Este a doua finala consecutiva la Europenele Under 21 intre cele doua formatii, acum doi ani Germania impunandu-se cu scorul de 1-0.Ultima victorie a Spaniei cu Germania la acest nivel de varsta a venit intr-un amical din 2014, scor 2-0.Germania vine dupa o victorie dramatica in fata Romaniei, scor 4-2 in semifinale, dupa ce in minutul 88 scorul era inca egal, 2-2.Spania a trecut foarte clar de fosta noastra colega de grupa, Franta, scor 4-1, in al doilea meci din careul de asi.Luca Waldschmidt este golgeterul campionatului cu 7 reusite, fiind primul fotbalist german care a marcat in 4 meciuri la rand la un turneu final de tineret.Ce a facut Spania pana acum la turneul final:Iar Germania se poate lauda cu urmatorul parcurs:Echipe probabile:Partida va fi televizata pe TVR 1 si TVR HD.