Fara precedent in Spania: "Tricolorii" lui Pique au promovat doua divizii intr-un sezon!

"Tricolorii" lui Pique au achitat 452.022 de euro pentru a fi primiti in liga a treia iberica.Locul pe care il va ocupa FC Andorra a fost lasat liber de catre cei de la Reus, care nu au putut prezenta garantiile financiare solicitate de federatia spaniola."FC Andorra va ocupa locul din Segunda Division B lasat liber de Reus dupa ce s-a constatat ca este echipa care indeplineste criteriile stabilite. FC Andorra este echipa din Tercera Division care face parte din grupul catalan din care vine si Reus, retrogradata din motive financiare. Clubul indeplineste toate criteriile stabilite pentru acest sezon", se arata intr-un comunicat al Federatiei.In sezonul trecut, echipa lui Pique a castigat titlul in prima liga catalana si a promovat in Tercera Division, al patrulea esalon valoric al fotbalului spaniol.FC Andorra a facut insa un salt de doua divizii in aceasta vara, urmand a evolua direct in Segunda B.Jurnalistii spanioli spune ca este pentru prima data in istoria fotbalului iberic cand o echipa promoveaza doua divizii intr-un sezon.Mai intai, andorrezii au promovat sportiv in Tercera Division, iar doua luni mai tarziu au obtinut o promovare la "masa verde" in Segunda B.