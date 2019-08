Faza zilei in fotbal vine din Bolivia. Un arbitru a acordat un penalti cu ajutorul VAR, dar in Bolivia nu exista acest sistem (Video)

Ziare.

com

Numai ca..in Bolivia nu este implementat inca acest sistem de ajutor VIDEO pentru arbitru. Scenele s-au petrecut in timpul partidei dintre Always Ready si Bolivar, in minutul 90 plus 5 de prelungire.Centralul partidei a facut semnul VAR dupa ce s-a dus la marginea terenului si a dictat penalti pentru gazde, la scorul de 0-1 pe tabela.Toata lumea a ramas socata de gestul facut de arbitru, insa din fericire pentru oaspeti, cei de la Ready au ratat lovitura de la punctul cu var, iar Bolivar a castigat cu 1-0.