Faza zilei in fotbal vine din Olanda. Un arbitru a deviat decisiv mingea in poarta uneia dintre echipe (Video)

Partida a avut loc intre Harkemase Boys si HSV Hoek, iar gazdele conduceau cu 3-1 inainte de petrecerea acestei intamplari. Jocul era programat in ultima etapa a diviziei cu numarul 4 din Olanda, denumita Derde Divisie.S-a facut 3-2 la capatul unui hilar carambol in careu, carambol in care s-a implicat fara sa vrea si arbitrul partidei Maurice Paarhuis, care a impins din greseala un picior catre balon, iar acesta a fost deviat decisiv in poarta gazdelor.Din fericire pentru gazde, golul primit in acest fel, creditat de arbitru pana la urma ca fiind marcat de atacantul Kyle Doesburg, nu a afectat victoria lor, Harkemase castigand pana la urma cu 4-2, ei marcand ultimul gol al meciului in minutul 85, prin Jochem Van Putten.Harkemase Boys a promovat in liga a treia din Olanda, la capatul acestui sezon.