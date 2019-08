FIFA a prezentat cele mai frumoase goluri marcate in ultimul an (Video)

Ziare.

Messi a fost retinut pentru un gol marcat in poarta lui Betis Sevilla in martie 2019, iar Ibrahimovic, pentru o realizare impotriva lui Toronto FC in septembrie 2018.Alti pretendenti sunt brazilianul Matheus Cunha (RB Leipzig), italianul Fabio Quagliarella ( Sampdoria ), columbianul Juan Fernando Quintero (River Plate), englezul Andros Townsend (Crystal Palace) si ungurul Daniel Zsori (Debrecen).Pe lista sunt si trei jucatoare: cameruneza Ajara Nchout, pentru un gol impotriva Noii Zeelande, americanca Amy Rodriguez (Utah Royals) si nord-irlandeza Billie Simpson (Cliftonville).Marele public va putea vota pana pe 1 septembrie. Cele trei goluri care au obtinut cele mai multe voturi vor fi apoi supuse unui juriu alcatuit din Legende ale FIFA, un grup de fosti jucatori internationali ce vor desemna cel mai frumos gol al anului.Anul trecut, premiul Puskas, ce poarta numele fostului mare atacant maghiar, a revenit egipteanului Mohamed Salah (Liverpool).