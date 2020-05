FIFA ia in calcul o schimbare radicala a calendarului competitional din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Vice-presedintele FIFA, canadianul Victor Montaglian, un apropiat al presedintelui italian Gianni Infantino , a acordat un interviu pentru postul de radio Sportiva din Italia in care a vorbit despre mutarea sezonului competional european la inceputul anului urmator, mutare care in opinia sa este o "posibilitate care trebuie discutata".El spune ca acest lucru s-ar plia cu faptul ca CM 2022 care are loc in Qatar va avea loc in noiembrie - decembrie, avand in vedere ca temperaturile din vara sunt de nesuportat acolo."Avem aceasta oportunitate deoarece Campionatul Mondial din Qatar se joaca in noiembrie/decembrie si asta ar putea fi ideea.In America, sezonul se joaca deja conform anului civil (n.r.: incepe in ianuarie si se termina in decembrie), poate ar fi o solutie care ar putea fi folosita in Europa si Africa, este o posibilitate care trebuie discutata la nivel national si continental. Nu este o idee care sa fie abandonata, poate fi o solutie pentru urmatorii doi ani si Campionatul Mondial din iarna", crede Montagliani, care este in acelasi timp si presedintele CONCACAF (Confederatia de fotbal a Americii de Nord, Centrale si Caraibelor).Vezi si:D.A.