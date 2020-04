Fiorentina anunta ca jucatorii sai infectati cu Covid-19 s-au vindecat

Ziare.

Gruparea toscana a informat ca ultimele teste la care au fost supusi fundasul argentinian Pezzella, capitanul echipei din Florenta, italianul Cutrone si sarbul Vlahovic, ambii atacanti, "s-au dovedit negative" la Covid-19."Inca o data, multumim medicilor, infirmierelor si spitalelor care continua sa ofere asistenta lor tuturor celor care au nevoie, intr-un moment atat de critic si de delicat pentru tara si pentru intreaga lume", se precizeaza intr-un comunicat dat publicitatii de Fiorentina, care s-a alaturat altor entitati implicare in strangerea de fonduri pentru achizitionarea de materiale sanitare in scopul "combaterii acestei teribile maladii".German Pezzella, format la River Plate si care a mai jucat in Spania, la Betis Sevilla (2015-2017), inainte de a ajunge in Italia, a confirmat la randul sau pe retelele de socializare ca, dupa ultimele teste efectuate, atat el cat si coechipierii sai s-au vindecat de Covid-19.