Florin Bratu a semnat cu o noua echipa

Ziare.

com

Fostul atacant (40 ani) va incepe munca joi, cand este programata reunirea lotului echipei ilfovene.Bratu il inlocuieste pe Erik Lincar (41 ani) la carma ''vulturilor'', dupa ce fostul mijlocas al Stelei si-a reziliat contractul cu clubul la finalul anului 2019. Lincar preluase echipa in data de 9 octombrie, dupa ce incepuse sezonul pe banca formatiei Turris Turnu Magurele, pe care a lasat-o pe primul loc in esalonul secund.Concordia a inceput campionatul cu Laurentiu Dinita (44 ani), care a demisionat dupa zece etape in care a strans 13 puncte.Concordia Chiajna ocupa locul 16 in Liga a II-a, retrogradabil, cu 21 de puncte, dupa 21 de etape.