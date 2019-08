Florin Halagian a murit

Ziare.

com

Decesul a fost confirmat de clubul FC Arges, pentru care cel poreclit "Armeanul" a antrenat in mai multe randuri.Halagian a avut o cariera indelungata ca antrenor, activand intre 1972 si 2011. El a fost antrenor la echipe precum FC Arges, Olt Scornicesti, Steaua Universitatea Craiova , Victoria, Dinamo , Inter Sibiu, FC National, FCM Bacau, FC Brasov Gloria Bistrita si Dacia Mioveni.Ultima echipa pe care a antrenat-o a fost Gloria Bistrita, in 2011. De atunci, el s-a retras acasa, la Pitesti.Halagian ramane in istoria fotbalului romanesc pentru celebra sapca cu Chicago Bulls, pe care o purta la meciuri deoarece considera ca ii poarta noroc.Totodata, el a avut un rol important si in formarea echipei Stelei, care in 1986 a castigat Cupa Campionilor Europeni.El este si antrenorul care a castigat titlul cu FC Arges.C.S.