Foresta, pe val inainte de reeditarea unui meci celebru cu Dinamo. A marcat 10 goluri in ultima partida de Liga III

Ziare.

com

Fostul antrenor de la Rapid Otelul Galati sau Farul face o treaba foarte buna la Suceava, iar asta se vede si in ultimele rezultate. Foresta s-a impus in ultima runda pe teren propriu cu CSM Pascani, scor 10-0.Scorul a fost deschis de Robert Martin in minutul 14, iar la pauza era deja 3-0. In partea secunda, Martin a realizat si hattrick-ul, o performanta pe care a bifat-o si Andrei Cerlinca. Alexandru Marin a reusit dubla, iar Paul Mateciuc si Vasile Hagiu au inscris si ei cate un gol.Foresta a eliminat surprinzator in 16-imile Cupei Romaniei pe Gaz Metan Medias, iar acum va reedita celebrul meci din anul 2000 cu Dinamo, in optimi. Acum 19 ani, Dinamo o conducea pe Foresta cu 4-0, in minutul 47, insa echipa din Suceava a intors scorul spectaculos, iar meciul s-a terminat 5-4.Cele doua vor evolua miercuri, 30 octombrie, de la ora 19.30, in optimile Cupei Romaniei. In 16-imi, Dinamo a trecut in deplasare de UTA Arad.La Foresta presedinte este Dorin Goian , fostul jucator al formatiei, dar si al Stelei Bucuresti, cu care a evoluat in grupele Champions League si a ajuns in semifinalele Cupei UEFA in 2006.