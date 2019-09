Fosti fotbalisti ai nationalei, alaturi de pacientii copii si adulti cu boli incurabile

Despre HOSPICE Casa Sperantei

Ziare.

com

Pentru ca sportul si faptele bune ne aduc impreuna, cei trei fosti jucatori ai echipei nationale le-au facut o surpriza #Eroinelor si copiilor care se pregatesc sa participe la Maratonul Bucuresti. Marius Niculae, Vasile Maftei si Daniel Niculae le-au oferit cateva sfaturi pacientilor HOSPICE, i-au motivat, au alergat impreuna si au impartasit povesti, asa cum face o echipa adevarata.Pe 12-13 octombrie, Marius Niculae, Vasile Maftei si Daniel Niculae vor imbraca tricoul #TeamHOSPICE si vor fi la linia de start a Maratonului Bucuresti. De asemenea, 40 de Eroine - femei curajoase care au privit boala direct in fata, i-au transmis ca nu le defineste un diagnostic oncologic si au continuat sa lupte - vor participa la maraton. Intr-o declaratie puternica de curaj si perseverenta, #Eroinele vorimbraca tricoul #TeamHOSPICE si vor parcurge distanta de 3,5 km intr-un mars al sperantei, antrenate si motivate de sportivi de performanta. Mai multi copii in scaun rulant, pacienti HOSPICE, vor fi prezenti si ei la start, pentru a demonstra ca nicio linie de finish nu e imposibil de trecut, atunci cand ai preteni aproape.Sub sloganul "Contra cronometru, pentru timpul lor!", #TeamHOSPICE este cea mai mare si mai optimista echipa care sustine o cauza umanitara la Maratonul Bucuresti. Fie ca vorbim de cursa populara, de cea individuala de 10 km, de stafeta, de semimaratonul de 21 de km sau de maratonul de 42 de km, #TeamHOSPICE intruneste peste 700 de alergatori, carora li se adauga voluntari, sponsori, donatori si o multime de sustinatori.Fondurile stranse in cadrul evenimentului si cele adunate de alergatorii din Team HOSPICE pe platforma galantom.ro sunt dedicate asigurarii de servicii gratuite copiilor si adultilor care infrunta o boala incurabila. Datorita celor care cred in cauza HOSPICE, ingrijirea paliativa va juca un rol important atat in vietile celor cu o astfel de afectiune, cat si in ale celor care le sunt alaturi.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania si cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. In 2019, HOSPICE a deschis serviciile la centrul socio-medical de la Adunatii Copaceni, primul din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere. In cei 27 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie ( https://www.hospice.ro/doneaza/ ). Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe Youtube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.