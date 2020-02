Fostul capitan al Viitorului, primul gol de la transferul sau in Polonia (Video)

Ziare.

Jagiellonia Bialystok a facut 1-1 pe teren propriu cu cei de la Lech Poznan, meci jucat vineri seara, iar romanul a iesit la rampa pentru prima data in campionatul tarii lui Lewandowski.In minutul 41, dupa un corner batut la poarta lui Lech, un atacant coleg al lui Tiru a reluat cu capul pe poarta, portarul lui Poznan a respins gresit in fata, iar de acolo Tiru a marcat si a deschis scorul.Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa ce Moder a inscris, in minutul 62, cu un sut de la 22 de metri.Bogdan Tiru s-a transferat in aceasta iarna de la Viitorul Constanta, la Jagiellonia Bialystok, pentru aproximativ 600.000 de euro. El are o cota de piata de 1,5 milioane de euro si deja 2 selectii la nationala mare a Romaniei.In 2020, fostul capitan de la Viitorul are deja trei prezente ca titular si integralist pentru polonezi.Jagiellonia se afla pe locul 10, cu 31 de puncte, dupa 24 de etape consumate in Polonia.