Fostul fotbalist Sinisa Mihajlovici sufera de leucemie

Fostul jucator, acum in varsta de 50 de ani, a anuntat in fata presei ca este bolnav de leucemie, o maladie aflata in stadiu acut si ca tratamentul pentru el va incepe de marti.Sambata a venit sarbul cu aceasta veste socanta, la conferinta amintita mai sus si in care spunea: "Am leucemie in faza acuta. Din nefericire sau din fericire, am facut niste analize si am descoperit boala pe care acum patru luni n-o aveam. In ziua testelor mi-am mintit sotia, spunandu-i ca am febra. A fost greu s-o conving. Am petrecut noaptea plangand si am si acum lacrimi in ochi. Dar nu mi-e teama. Marti ma voi interna in spital si abia astept sa incep batalia pentru vindecare. Le-am spus jucatorilor ca voi lupta ca sa inving asa cum le zic lor sa faca mereu cand intra pe teren. Voi castiga aceasta batalie, nu exista niciun dubiu!".Sinisa Mihajlovici a fost un fotbalist important al Serbiei si al Europei, un fundas de fier care a activat la echipe cu nume precum Steaua Rosie Belgrad, AS Roma Sampdoria , Lazio sau Inter.El a antrenat apoi echipe ca AC Milan , Torino, Catania, Fiorentina , Sampdoria, ajungand acum din 2019 la AC Bologna.Leucemia este o boala maligna hematologica (un tip de cancer al sangelui), care se dezvolta in maduva osoasa, sange, sistemul limfatic si in alte tipuri de tesuturi. Tipurile de leucemie sunt de obicei impartite in acute si cronice, in functie de viteza de progresie a bolii."Voi avea nevoie de familie pentru a invinge boala. De asemenea, n-as vrea sa vad oameni plangand pentru mine, nu vreau mila nimanui", a tinut sa mai adauge sarbul.D.A.