Fotbal in vreme de coronavirus. Care sunt singurele tari in care se mai disputa partide pe continentul european

Rand pe rand, marile campionate ale Europei si-au suspendat activitatea pentru a incerca stoparea acestei raspandiri extrem de masive din pacate in ultimele zile a virusului COVID-19.Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A etc. si-au inchis pe rand portile, iar acum singurele tari in care se mai joaca fotbal pe timp de pandemie sunt Rusia, Ucraina, Turcia, Serbia, Belarus si Ungaria. E drept insa ca in toate aceste campionate se joaca fotbal cu tribunele goale, fara spectatori pe stadioane.O mare nebuloasa pluteste deasupra viitorului fotbalului european in acest sezon ce trebuia sa se incheie in luna mai. UEFA va hotari marti ce se va intampla cu cele 2 mari competitii europene, Champions League si Europa League, de asemenea si in ce priveste EURO 2020, despre care avem totusi pana marti cateva informatii:Chiar sambata au avut loc cateva meciuri in Turcia, printre care si partida pierduta de Marius Sumudica , pe banca lui Gaziantep, scor 0-1 la Alanyaspor, iar mai jos puteti reciti cronica intalnirii:Duminica, in Ucraina sunt programate doua partide, in Turcia de asemenea avem trei jocuri, inclusiv derbiul lui Florin Andone , Galata versus Besiktas, meci de la ora 18, televizat pe LookSport.Si tot in aceasta zi de 15 martie, in La Liga, campionatul de fotbal al Spaniei s-a inregistrat primul caz de infectare cu coronavirus, e vorba de fundasul Valenciei, Garay: