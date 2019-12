Fotbalist austriac, complet indignat de lucrurile gasite in Romania

Ziare.

Intr-un interviu acordat presei din Austria , Harrer sustine ca nu-si putea imagina situatiile cu care se va confrunta in Romania.In primul rand, s-a lovit de dificultatile financiare, care i-au determinat pe colegi sa-i ceara bani sub forma de imprumut."Presedintele clubului a intrat in vestiar si a spus ca blocheaza salariile. Ca nu mai primim niciun ban pana nu castigam. Colegii au inceput sa-mi ceara bani imprumut. Nu credeam ca se poate intampla asa ceva", a spus Harrer pentru Kurier.Apoi, Harrer a dezvaluit ca a devenit vegetarian de cand a venit in Romania deoarece i s-a facut de fiecare data rau cand a consumat carne, sustinand ca aceasta nu este de calitate."Mereu in Romania m-am confruntat cu situatii cu care nu eram obisnuit. Evit complet carnea acum pentru ca niciodata nu stii de unde provine", a adaugat Harrer.Totodata, Harrer s-a declarat nemultumit si de terenurile de pregatire din Romania, sustinand ca s-a si accidentat din cauza conditiilor de aici."Nu-mi aduc aminte sa fi jucat vreodata intr-un loc cu teren atat de prost in Romania", a spus Harrer, cu referire la baza de pregatire a celor de la Voluntari.Harrer a disputat doar patru meciuri in acest sezon pentru FC Voluntari, iar echipa a pierdut de fiecare data cand s-a aflat pe teren.C.S.