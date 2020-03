Fotbalist de nationala, arestat dupa ce a condus beat in loc sa fie in carantina

Ziare.

Sportivul in varsta de 26 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea, la miezul noptii, o masina de golf, impreuna cu un coleg, informeaza The Independent El era la bustul gol, iar politistii aveau sa descopere ca era si beat.Payne ar fi trebuit sa se afle in carantina impreuna cu echipa sa, Wellington Pheonix, care a ramas blocata in Australia.Mai mult, el a insultat un politist si a fost dus la sectie, petrecandu-si noaptea in arest."Imi pare incredibil de rau si imi este rusine de ce am facut", a afirmat Payne.C.S.