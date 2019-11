Fotbalist francez, despre venirea in Romania: Ma intrebam unde am ajuns

Ziare.

Nsiah a dezvaluit ca a fost socat de saracia pe care a gasit-o in tara noastra."Cand am ajuns in Romania, a trebuit sa iau autobuzul sa ajung in orasul clubului meu deoarece acolo nu era vreun tren. Am trecut prin tot felul de comune mici si ma intrebam unde am ajuns", a dezvaluit Nsiah pentru France TV Info Un alt fotbalist francez, Bruno Diallo, a dezvaluit ca, atunci cand juca la Gaz Metan Medias, avea mari probleme financiare."La finalul anului aveam de primit trei salarii. Si acum am probleme. Si ceilalti fotbalisti francezi au aceasta problema, depinde de unde ajungi", a comentat Diallo.C.S.