Fotbalistul care a lovit un antrenor in Germania si-a aflat pedeapsa

Ziare.

com

Abraham (33 ani) a fost suspendat pentru sapte saptamani si nu va mai putea juca pana pe 29 decembrie. El va rata astfel sase etape din Bundesliga si doua meciuri ale echipei sale in Europa League. Abraham va trebui de asemenea sa achite o amenda de 25.000 euro, insa clubul a anuntat ca va ataca decizia cu apel.In minutele de prelungire ale partidei din weekendul trecut (1-0 pentru Freiburg), David Abraham a alergat dupa o minge care a parasit terenul, apoi l-a lovit pe Streich si a fost eliminat, dupa care s-a ajuns la o incaierare generala. Dupa meci, Abraham i-a cerut scuze lui Christian Streich, pe care acesta le-a acceptat.Pentru rolul sau in incaierarea din acele momente, Vincenzo Grifo, fotbalistul lui Freiburg, a vazut si el atunci cartonasul rosu. Grifo fusese inlocuit in minutul 57. DFB a decis sa-i dea si acestuia o suspendare pentru trei meciuri.Eintracht Frankfurt este in prezent pe locul 9 in Bundesliga.