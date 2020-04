Fotbalul se schimba radical: Ce nu vor mai avea voie jucatorii sa faca dupa ce se reiau meciurile

Ziare.

Numeroase campionate de top au avut in ultimele saptamani discutii pentru a realiza strategia de repornire. In cadrul acestor discutii s-au pus la punct anumite schimbari ce vor trebui operate pentru ca jucatorii sa fie protejati, conform unor directive venite din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Astfel, in ce priveste fotbalul, jucatorilor li se va interzice sa se mai salute inaintea meciurilor, asa cum se intampla pana in prezent.In plus, fotbalistii nu vor mai putea nici sa se imbratiseze in grup dupa marcarea golurilor.Inainte sa intre pe teren, ei vor trebui sa se spele pe maini si sa se dezinfecteze.De asemenea, jucatorii nu vor mai avea voie sa bea apa din acelasi bidon, asa cum se intampla pana in prezent. Fiecare va avea un bidon separat, inclusiv arbitrii.Inainte de sedintele de pregatire, jucatorilor li se va lua zilnic temperatura. Acelasi lucru se va intampla si inaintea meciurilor.In cazul in care un fotbalist are simptome, el nu va avea voie sa se mai prezinte la baza de pregatire si va trebui sa anunte telefonic medicul echipei.Primul campionat de top care ar urma sa reinceapa este Bundesliga, undeva in luna mai, dar data nu a fost inca stabilita.Pentru inceput, meciurile se vor disputa fara spectatori.C.S.