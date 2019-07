Franz Beckenbauer a suferit un infarct retinian

Ziare.

Din cauza acestor probleme de sanatate, Beckenbauer spune ca nu mai vede aproape de loc cu ochiul drept."Am fost la o clinica de specialitate si mi s-a spus ca am suferit un infarct retininan. Cu dreptul nu mai vad decat foarte putin pana la nimic", a afirmat Beckebaneur in presa germana.In plus, conform medicilor, el risca acum sa sufere un accident vascular cerebral.Beckenbauer a avut probleme medicaale si in trecut. In 2016 si 2017 a suferit doua interventii pe cord deschis, iar anul trecut i s-a montat un sold artificial.El este considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti din istorie, avand in palmares trei Cupe ale Campionilor cu Bayern Munchen C.S.