Fratele unui cunoscut antrenor roman a murit din cauza COVID-19

Antrenorul Forestei Suceava a fost cel care a dezvaluit aceasta tragica informatie.Potrivit lui Petre Grigoras, fratele sau avea 59 de ani si a fost inmormantat "in 5 minute, fara slujba"."Traiesc foarte prost aceasta perioada, ieri mi-a murit un frate de coronavisus, am si alte probleme. El era in Zemes, (o comuna de langa Moinesti - n.red.), in zona Bacaului, a fost rapus de aceasta boala la 59 de ani. N-am putut merge la inmormantare, deja astazi in 5 minute l-au bagat in mormant, fara slujba, familia este in carantina, este ingrozitor, dar asta-i viata", a explicat Petre Grigoras."Eu sunt in Constanta acum, acasa. Am plecat de pe 12 martie de cand s-a oprit campionatul. Atat eu, cat si o parte dintre fotbalisti care erau din alte localitati. Am discutat cu conducatorii, cu oamenii de acolo, vorbesc cu ei in fiecare zi. De la club deocamdata nu este nimeni infectat. Nici jucatori, nici angajati. Dar sigur ca exista o stare de teama. Mie n-o sa-mi fie frica sa revin pentru ca sunt convins ca atunci cand se va putea juca fotbal vom fi cat de cat in siguranta", a mai declarat Petre Grigoras pentru doarromania.ro Petre Grigoras, acum in varsta de 55 de ani, le-a antrenat in cariera sa, printre altele, pe Farul Constanta, Otelul Galati, CFR Cluj si Poli Timisoara.Ca jucator, Grigoras a evoluat, printre altele, pentru Steaua, Farul si Universitatea Cluj.