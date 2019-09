Gabi Balint a suferit un infarct: Cum se simte fostul international

Ziare.

Postul de televiziune Digi Sport , pentru care Gabi Balint lucreaza ca analist sportiv, a anuntat ca starea sa este stabila, dupa o interventie ce a avut loc la Spitalul Fundeni.De altfel, Balint a discutat deja cu apropiatii sai, dupa ce i s-au implantat trei stenturi la inima.Lui Balint i s-a facut rau in aceasta noapte si a hotarat sa mearga la investigatii la o clinica privata, unde i s-a transmis ca a suferit un infarct.Ulterior, el s-a mutat la Spitalul Fundeni, unde a fost operat.Starea de sanatate a lui Balint s-a agravat dupa ce joi seara a fost prezent intr-o emisiune de la Digi Sport, unde a analizat victoria lui CFR Cluj din meciul cu Lazio Roma In varsta de 56 de ani, Gabi Balint s-a retras din antrenorat in 2014, nemultumit de faptul ca patronii cluburilor nu sunt profesionisti.C.S.