Gala Fotbalului Romanesc: Iata cine a fost declarat cel mai bun jucator al anului 2019

Titlul de antrenorului anului i-a revenit lui Razvan Lucescu , tehnician care a reusit eventul cu PAOK Salonic si a castigat recent Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal Riad, trofeul fiind ridicat de tatal sau, Mircea Lucescu Conducatorul anului a fost desemnat Marian Copilu, presedintele gruparii campioane, CFR Cluj , in timp ce titlul de cel mai bun arbitru in 2019 i-a revenit lui Ovidiu Hategan Portarul anului 2019: Ionut Andrei RaduFundasul anului 2019: Cristian ManeaMijlocasul anului 2019: Ciprian DeacAtacantul anului 2019: George PuscasFotbalistul cu cea mai spectaculoasa ascensiune in 2019: Denis CiobotariuCel mai bun tanar jucator al anului 2019: Valentin MihailaStranierul anului 2019: Billel OmraniPerformanta anului in fotbal: echipa nationala U21 a Romaniei si Mirel Radoi Cel mai bun marcator: Claudiu KeseruCel mai bun jucator de futsal: Felipe OliveiraCea mai buna jucatoare de fotbal: Teodora MelutaPremiu de excelenta in arbitraj: George Ionescu Premiu de excelenta pentru intreaga activitate: Ioan Andone Premiu de excelenta pentru intreaga activitate: Ion VladoiuPremiu special pentru cariera sportiva: Marian Dragulescu