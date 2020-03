Gazetta dello Sport prezinta cele trei scenarii luate in calcul de UEFA in ce priveste EURO 2020, daca epidemia de coronavirus va lua amploare

Ziare.

Chiar daca UEFA a tot insistat prin declaratiile sale mai mult sau mai putin oficiale ca turneul final va avea loc fara probleme, lucrurile sunt departe de a fi linistite in toata Europa.Sunt trei scenarii luate in calcul acum, dupa cum anunta cunoscutul ziar Gazzetta dello Sport , scenarii care se pot aproba sau nu in functie de amploarea pe care o va lua aceasta epidemie cu COVID-19 in intreg continentul.O prima varianta luata in calcul de forul european ar fi disputarea tuturor partidelor cu stadionale goale, o varianta trista, pe care cu siguranta ca nimeni nu si-o doreste. O alta varianta luata in calcul ar fi amanarea acestui EURO in 2021 sau chiar in 2022, in vara de dinaintea disputarii Mondialului din Qatar. In fine, ultima optiune, fara indoiala cea mai "neagra", este anularea turneului, care va pierde astfel o editie. Ar fi pentru prima data cand un turneu final ar fi anulat din alte motive decat cele sportive, dupa amanarea Campionatelor Mondiale dintre anii 1938 - 1950, din cauza celui de-al Doilea Razboi Mondial.Bucurestiul ar trebui sa organizeze pe Arena Nationala 4 meciuri la acest European, trei in faza grupelor si o optime de finala.12 orase din toata Europa au fost alese sa organizeze partide la EURO 2020, pentru prima data cand UEFA a decis acest lucru, motiv de a aniversa 60 de ani de la prima editie de Campionat European, castigata atunci de URSS.Citeste si:Pentru a se califica la EURO, Romania trebuie sa treaca de doua meciuri de baraj, ambele in deplasare. Primul va fi pe 26 martie in Islanda, iar daca invingem vom evolua pe 31 martie cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Amintim ca in Romania sunt in prezent confirmate 13 cazuri de coronavirus, ultimul fiind semnalat sambata seara in judetul Galati.D.A.