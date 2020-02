George Clooney se implica in fotbal

Ziare.

Potrivit lui Antonio Aguilera, presedintele Asociatiei actionarilor minoritari ai Malagai, un consortiu american din care face parte actorul a propus cumpararea clubului."Exista un grup foarte important de oameni foarte legati de cinema si de televiziune care sunt la Malaga, care vor sa faca din Malaga Hollywood-ul european. Ei sunt aici ca sa faca seriale pentru Amazon, cu un mare potential economic", a explicat Antonio Aguilera.Printre investitori este si George Clooney. Daca oferta consortiului va fi acceptata, faimosul actor nu va avea nicio functie in cadrul clubului."Face parte dintre cei care sustin cumpararea, dar omul care va fi insarcinat cu conducerea clubului traieste deja la Malaga", a precizat Aguilera.Echipa Malaga este detinuta din 2010 de Abdullah ben Nasser Al Thani, membru al familiei regale a Qatarului. Dupa cativa ani cu mari ambitii in La Liga si un sfert de finala in Liga Campionilor in sezonul 2012-2013, investitiile din Qatar au scazut treptat, iar echipa a retrogradat in 2018.Potrivit lui Aguilera, Al Thani a primit la sfarsitul anului trecut o prima oferta de 15 milioane de euro. Dupa ce a cheltuit 36 de milioane de euro in 2010, el ar fi cerut 100 de milioane de euro pentru a vinde clubul ("o adevarata nebunie", in opinia Marca), iar acum ar fi gata sa negocieze.In Segunda Division, Malaga este pe locul 13, din 22 de echipe, la 5 puncte de zona retrogradarii.