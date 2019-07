Gest tulburator facut de oficialii lui Union Berlin, formatie nou-promovata in Bundesliga. Cu ce vor putea intra fanii in tribune, la debutul in prima liga

Ziare.

Nemtii de la Union Berlin, care au promovat in Bundesliga dupa ce au trecut la baraj de VfB Stuttgart, s-au hotarat sa faca un gest impresionant in memoria fanilor care au murit si care nu au apucat sa isi vada echipa promovata in prima liga.La primul meci din Bundesliga, impotriva celor de la RB Leipzig, in schimbul achitarii unui bilet la meci, fanii vor putea intra pe stadion cu un banner pe care va fi imprimata poza unui suporter care a decedat si care nu a putut trai bucuria de a o vedea pe Berlin promovata in prima liga, dupa cum scrie portalul the18.com Union Berlin s-a gandit la fanii care nu au mai putut fi alaturi de echipa in acest moment istoric al sau, iar acest gest a facut inconjurul lumii, primind aprecieri din partea a zeci de galerii ale unor formatii grandioase ale lumii.Pe 18 august va debuta in Bundesliga Union Berlin, in fata celor de la Leipzig, pe teren propriu, meci care cu siguranta va fi unul sold out.Clubul a fost fondat in RDG, fosta Germanie de Est, in 1966, Union fiind atunci marea rivala a clubului controlat de politia berlineza, Dynamo Berlin.Union s-a clasat sezonul trecut pe 3 in 2.Bundesliga, jucand un baraj tur-retur cu locul 16 din prima liga, VfB Stuttgart.In prima liga germana, Union va avea un derbi al orasului capitala a Germaniei, Berlin, cu cei de la Hertha.D.A.