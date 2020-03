Gica Craioveanu, oprit de Politie in Madrid: "Sunt caprita de munte, imi place sa ies"

Ziare.

Aflat la Madrid, in epicentrul pandemiei din Spania, Craioveanu a vrut sa iasa sa alerge, dar politistii nu i-au permis."Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit politia si m-a trimis acasa! Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint? Vreau sa alerg, sa merg...E o situatie foarte grea, trebuie s-o acceptam. Asta e, mergem inainte. E un pic de panica, dar eu zic ca nu e asa grav cum pare. Am vorbit cu doctorul de la Getafe , sansele de a muri sunt mai mici decat la o gripa comuna", a spus Craioveanu pentru Pro X.In Spania au fost anuntate pana acum 13.716 de cazuri de coronavirus, dintre are 1.890 doar astazi, pana la ora 15:00.598 de persoane si-au pierdut viata in Spania, iar 65 doar astazi.C.S.