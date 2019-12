Gica Hagi acuza interese necurate

Ziare.

Regele a acuzat faptul ca Astra Giurgiu are trei zile in plus de odihna inaintea meciului cu Viitorul."Au trei zile de pauza mai multe decat noi, iar programarea a fost facuta 'bine'. Ei au jucat acasa, iar noi in deplasare la 700 de kilometri si am fost programati sa jucam la trei zile! Frumoasa, e frumoasa", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Partida dintre Viitorul si Astra va avea loc joi, de la ora 20:3o.Inaintea acestui meci, Astra este pe locul 2, cu 34 de puncte, iar Viitorul este pe trei, cu doua puncte mai putin.C.S.