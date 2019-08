Gicu Grozav a marcat un gol uluitor in campionatul Ungariei (Video)

Ziare.

Grozav a adus victoria echipei sale cu Paks, 1-0, din prima etapa a campionatului Ungariei.Internationalul roman de 28 de ani a marcat in minutul 79 un gol spectactulos, dupa o creatie personala si o intrare impetuoasa in careul advers, finalizata cu un sut dintr-un unghi ce prea imposibil:Pe langa Miriuta si Grozav, la formatia maghiara in alb si rosu mai sunt legitimati romanii Cornel Ene, Claudiu Bumba si Sergiu Negrut.La ultima actiune a echipei nationale a Romaniei, Gicu Grozav a purtat tricoul cu numarul 10.In cariera sa, Grozav a mai evoluat pentru U Cluj Dinamo , Petrolul, Bursaspor sau Unirea Alba Iulia.