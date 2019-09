Gol demn de trofeul Puskas venit din Brazilia, dupa o executie direct din corner, cu exteriorul (Video)

EU VOU GRITAR GOL TODA VEZ QUE ESSE VIDEO PASSAR NA MINHA TIMELINE!!!



🎥 Lucas Arruda#CearaTimedoPovo pic.twitter.com/wsFeIVeOOH - Ceara Sporting Club - Time do Povo (@CearaSC) September 7, 2019

Ziare.

com

In meciul din etapa cu numarul 18 a Campeonato Brasileiro, disputat sambata, Leandro Carvalho (24 de ani) a marcat un gol cum rar se poate vedea, pentru Ceara.Cu doar un minut inainte de finalul partidei, la 2-1 pentru Corinthians, atacantul brazilian a incercat sa nimereasca poarta direct din corner.Si acest lucru i-a reusit, o executie splendida cu exteriorul, dintr-un unghi ce parea imposibil. Ceara l-a vazut si usor iesit din poarta pe portarul gazdelor, Cassio.Ceara e pe locul 12 in campionatul brazilian, iar aceasta reusita poate candida fara probleme la Trofeul Puskas, care se acorda la fiecare final de an de catre FIFA pentru cel mai frumos gol al anului.