Gol fabulos marcat de Latovlevici in Turcia (Video)

A fost o pasa lunga trimisa in diagonala din partea dreapta a terenului, iar Lato a reluat din prima, din coltul stang al careului advers, direct sub transversala!Romanul a inscris golul de 2-0 al meciului, stabilind scorul final.In Turcia au aparut deja propuneri pentru premiul "Puskas", nu putini fiind cei care considera reusita drept cea mai spectaculoasa din acest sezon.In varsta de 33 de ani, Latovlevici a reusit sa isi faca un nume in fotbalul turc, el evoluand la Genclerbirligi, Karabukspor si Galatasaray inainte de a ajunge la Bursa.M.D.