Gol fantastic din foarfeca al lui Romario Moise de la UTA Arad, demn de premiul Puskas (Video)

UTA a invins greu in deplasarea de la CSM Resita, scor 3-2, iar Romario Moise a iesit la rampa cu doua goluri de toata frumusetea, unul dintre ele putand concura lejer la categoria Premiului Ferenc Puskas, pentru golul anului.Fotbalistul de 23 de ani imprumutat de Astra la Arad a marcat in minutul 23 cu un gol superb din lovitura libera pentru 2-0, dar in minutul 91, dupa ce gazdele resitene egalasera scorul la doi, a reusit golul victoriei cu o "foarfeca" de zile mari, pe care o puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Golul l-a lasat fara replica pe portarul Eduard Zimmermann, portarul si capitanul gazdelor.Celalalt gol al aradenilor a fost marcat de Ciprian Rus in minutul 2, din centrarea aceluiasi Moise.In partea secunda, CSM egalase dupa golurile semnate de Marco Ehmann (47) si Florin Cioabla (69).Dupa aceasta victorie, UTA a acumulat 26 de puncte si a urcat pe locul secund in Liga 2, la un punct de liderul CS Mioveni. UTA are insa trei meciuri mai putin de disputat.