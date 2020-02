Gol splendid marcat de Eric Bicfalvi in fata celor de la TSKA Moscova (Video)

Ziare.

Fostul stelist a marcat in deplasarea de la TSKA Moscova, deschizand scorul in minutul 72, dupa ce a reluat perfect dupa o centrare de pe flancul drept, din voleu, nedandu-i sperante veteranului Akinfeev, care a atins totusi mingea.Din pacate pentru Ural, TSKA Moscova a egalat la ultima faza a partidei, minutul 91, prin Fernandes.Este al cincilea gol marcat de Bicfalvi in acest sezon rus, din 17 meciuri in care a evoluat.Cele doua goluri pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link Ural este pe locul 6 dupa 20 de etape, cu 25 de puncte, la 9 distanta de cupele europene insa.TSKA Moscova ocupa locul secund, cu 35 de lungimi, la zece in spatele liderului Zenit.