Grozav si Latovlevici au parasit Ungaria fara permisiunea clubului si au fost dati afara: Au pus in pericol sanatatea coechipierilor

Cei doi jucatori romani au ales sa plece acasa in timpul pandemiei de coronavirus, iar oficialii formatiei din Ungaria sunt revoltati."Anuntam rezilierea unilaterala a contractelor celor doi jucatori care au parasit Kisvarda fara permisiunea clubului", se arata intr-un comunicat al echipei.Directorul sportiv al celor de la Kisvarda, Attila Revesz, a oferit mai multe explicatii."Cei doi jucatori au plecat miercuri fara pemisiunea clubului in Romania, chiar daca granitele erau inchise. Nu e doar o incalcare a regulilor interne, dar si a legislatiei, punand in pericol sanatatea coechipierilor, dar si a rudelor lor. E inacceptabil! Din acest motiv, contractele celor doi au fost incheiate", a precizat acesta.Gicu Grozav evolua la Kisvarda de la inceputul lui 2019, in timp ce Iasmin Latovlevici s-a alaturat echipei in urma cu doar doua luni.I.G.