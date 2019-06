Grupa Romaniei la Euro 2019: Rezultate, clasament si programul urmatoarei etape

Ziare.

"Tricolorii" mici au reusit o victorie fabuloasa in fata Croatiei, scor 4-1, in timp ce Franta a trecut dramatic de Anglia dupa o partida cu multe evenimente.Dembele si Aouar au ratat cate un penalti pentru francezi, care au si evoluat jumatate de ora in superioritate numerica.Chiar si in aceste conditii, golul victoriei Frantei a fost de fapt un autogol in minutul 5 al prelungirilor, englezii fiind aproape de a scoate o remiza pretioasa.Iata insa rezultatele de marti:ROMANIA - Croatia 4-1Anglia - Franta 1-2Clasamentul Grupei C arata astfel dupa prima etapa 1. ROMANIA 3 puncte2. Franta 3 puncte3. Anglia 0 puncte4. Croatia 0 puncteMeciurile din etapa a doua se vor disputa vineri seara dupa urmatorul program:19:30 Anglia - ROMANIA22:00 Franta - CroatiaToate partidele pe care romanii le vor juca la turneul final din Italia vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.