Guvernul Ungariei face o investitie masiva in fotbalul romanesc

Dupa banii investiti la Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc, maghiarii se orienteaza acum si catre fotbalul oradean.Astfel, aici s-au pus bazele unei academii de fotbal ce va fi sprijinita in totalitate de guvernul maghiar.Manager de proiect va fi fostul fotbalist Sorin Cigan, iar Emeric Ienei este implicat si el.Ca model este luata academia lui Gica Hagi si se spera ca rezultatele vor aparea cat mai curand."Proiectul e foarte inaintat si adevarul e ca s-a creat ceva valva legat de episodul cu nea Imi. E vorba despre o Academie pe care o vom construi de la zero. Vrem sa facem ceva de genul cum a procedat Hagi la Viitorul . Baza se va intinde pe zece hectare, e identificata deja locatia in apropiere de Oradea. E proprietatea unui bun prieten de-ai mei, roman de etnie maghiara, cu afaceri importante in ambele tari. Pentru inceput, vor exista zece terenuri si intentionam sa constituim 10-15 grupe de copii, incepand de la varsta de 7 ani.Guvernul maghiar va aloca circa 8 milioane de euro pentru constructia si punerea pe picioare a acestei Academii, iar apoi va exista un buget anual in jur de 2-4 milioane de euro, dupa modelul existent la Sepsi si la Miercurea Ciuc. Urmeaza sa punem in curand la punct ultimele detalii pentru a da drumul la treaba. Intentia este ca, in timp, sa ducem o echipa si in liga a doua sau a treia din Romania. E rusinos ca in tara nu gasesti sustinere pentru un asemenea proiect. Totusi, exista o explicatie. In Ungaria, oamenii care baga bani in fotbal nu sunt arestati a doua zi, iar primariile din localitatile unde exista sport de performanta sunt obligate sa contribuie cu doua milioane de euro la bugete. In schimb, la noi iti cauta o problema pana ajungi la inchisoare", a spus Cigan pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Maghiarii investesc tot mai des in fotbalul romanesc in speranta ca vor convinge jucatorii sa aleaga nationala lor.C.S.