Iasmin Latovlevici, nou gol de "pus in rama" pentru Bursaspor (Video)

El este legitimat la Bursaspor, acolo unde a marcat in deplasarea din runda curenta in meciul cu Adana Demirspor, din etapa a cincea a ligii secunde turce.In minutul 84, "Lato" a primit o pasa de pe flancul drept, a avut timp sa isi pregateasca sutul, nefiind marcat de nimeni, a urcat in centru si a sutat puternic, mingea fiind deviata de colegul sau Seleznov si s-a dus sub transversala:Bursaspor a pierdut insa acest meci cu 1-4, Latovletici marcand golul de 1-3 la acel moment.In urma cu doua etape, Iasmin Latovlevici a mai marcat un gol de pus in rama, in deplasarea cu Eskisehirspor, castigata atunci cu 2-0 de fosta trupa a lui Hagi sau Bogdan Stancu Latovlevici are doua goluri pentru Bursa in cele 5 etape de pana acum.