Iata cand va fi inaugurat stadionul de 24 de milioane de euro nefolosit in ultimii 2 ani

Primarul orasului gorjean, Marcel Romanescu, spune ca primul meci oficial disputat pe aceasta arena ar putea avea loc chiar in luna octombrie!"E normal sa facem si inaugurarea, am si prevazut o suma de bani pentru acest eveniment. Stiu ca este si un meci de fotbal pe data de 5 octombrie, cand Pandurii va juca cu Petrolul Ploiesti, un joc de traditie pentru fotbalul romanesc. Am in vedere acest joc pentru inaugurare. Zilele acestea voi purta o discutie cu CNI. Nu putem insa face inaugurarea fara sa fie omologat stadionul", a declarat primarul pentru pandurul.ro.Pentru ca stadionul sa fie inaugurat este nevoie ca lucrarile sa fie receptionate de Compania Nationala de Investitii, iar apoi institutia sa il cedeze autoritatilor locale.Dupa ce vor fi facute aceste formalitati, arena trebuie omologata si abia apoi se vor putea disputa partide oficiale.Stadionul de 24 de milioane de euro a fost finalizat in urma cu doi ani, insa inaugurarea a fost amanata, pentru ca lucrarile exterioare nu au fost efectuate, abia ulterior alocandu-se bani si pentru ele.