Ilie Dumitrescu, enervat la culme de romanii care nu respecta izolarea: Sa ii duca la inchisoare urgent!

Ziare.

com

Dumitrescu spune ca masurile luate de autoritati ar trebui inasprite, iar cei care sunt prinsi ca incalca izolarea sa fie condamnati la inchisoare in regim de urgenta."In Rusia de ce nu sunt multe cazuri? De ce? Ca au masuri dure! Daca se iese pe strada in perioada acestei interdictii, ii duc direct la inchisoare. Cinci ani! Asa trebuie si la noi! Cum sa iesi din casa? As vota stare de urgenta si sa-i duca la inchisoare in catuse! Filmat! Adica, ma duc la spa acum? Ce sa fac?Eu nu ies din casa decat la supermarket, la farmacie si vin la emisiune. Stau in gradina, tai iarba, dar acum s-a stricat si masina... Am comandat alta, online, sa vedem cand vine. Inainte de Revolutie trebuia sa ai relatii sa cumperi zahar si paine, dar acum trebuie sa ai relatii importante sa cumperi masca de protectie si spirt", a afirmat Dumitrescu la Digi Sport.Conform legislatiei in vigoare, nerespectarea carantinei sau a izolarii se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. Pana acum, autoritatile au preferat sa le dea doar amenzi celor care au incalcat izolarea.Amenda maxima este de 20.000 RON pentru nerespectarea izolarii sau a carantinei.In tara noastra, trei persoane care nu au respectat izolarea au transmis coronavirusul si altor persoane.C.S.