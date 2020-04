In plina criza, un primar a dat 1 milion de euro unui club de fotbal din Liga 2 - surse

Ziare.

Desi aproape toate cluburile de fotbal din Romania au anuntat reduceri salariale in aceasta perioada in care campionatele sunt suspendate la Chiajna nu se simte criza.Dimpotriva, conform Chiajna.info , primaria a alocat, incepand cu luna martie, 5 milioane de lei clubului de fotbal din Liga 2, adica aproximativ 1 milion de euro.Presedintele clubului, Cristi Tanase, se felicita ca l-a convins pe primar sa aloce acesti bani."Nicio clipa nu ne-am gandit la somaj tehnic, la reducerea salariilor. Mai ales acum, in situatia asta complicata. Trebuie sa facem rost de bani. Daca esti conducator, faci rost. Nu stiu cum, de unde, dar asa trebuie. Vinzi ceva si faci rost de salarii.Si la noi salariatii se temeau de taierea salariilor. Am terminat anul fiscal bine, cu bugetul suntem ok si nu exista niciun risc. Marea noastra problema este situatia sportiva. Mi-e atat de ciuda ca nu avem rezultate!", a spus Cristi Tanase.Desi are un buget urias, Concordia Chiajna nu o duce deloc bine si se lupta pentru salvarea de la retrogradare, fiind pe locul 16 in Liga 2.Concordia Chiajna e considerata echipa cu cel mai mare buget din Liga 2, sustinut din bani publici.C.S.