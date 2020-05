In Statele Unite, tara cu cele mai multe cazuri de coronavirus, se va permite reluarea antrenamentelor

Ziare.

MLS a emis un comunicat de presa vineri seara in care s-a precizat ca jucatorii pot lua parte la antrenamente individuale, desfasurate la baza de pregatire a clubului la care sunt legitimati, incepand cu data de 6 mai.Trebuie precizat ca toate aceste antrenamente trebuie sa respecte protocoalele de sanatate si siguranta impuse de guvernele din SUA si Canada. Pregatirea va fi una voluntara pentru fotbalisti.Oficialii si jucatorii din America de Nord vor avea insa si multe restrictii. Protocolul interzice accesul jucatorilor in vestiare sau in sala de forta, iar inainte de antrenament fiecare club va trimite un plan autoritatilor prin care sa ofere asigurari ca toate protocoalele privind sanatatea si siguranta jucatorilor vor fi respectate.Cluburile vor verifica temperatura fiecarui jucator la sosirea in baza de antrenament, iar dupa folosirea diferitelor obiecte, minge, jaloane, porti, acestea vor fi dezinfectate.MLS este un campionat in care sunt angrenate 23 de echipe din SUA si 3 din Canada. Au fost disputate doar doua etape din noul sezon, pana sa inceapa pandemia de coronavirus.In campionatul nord-american il avem angrenat pe Alex Mitrita de la New York City FC Pana in prezent, in SUA au fost confirmate 1.119.176 de cazuri de infectare cu COVID-19, iar peste 65.000 de americani si-au pierdut viata.