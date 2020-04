Inca o tara europeana anunta ca vrea sa reia campionatul de fotbal

Ziare.

com

Cluburile din prima liga au putea sa isi reia antrenamentele saptamana viitoare, cu efecte reduse, de sase jucatori maximum in acelasi timp, a precizat, miercuri, guvernul.Intr-o conferinta de presa sustinuta joi, presedintele Bundesligii austriece, Christian Ebenbauer, a a evocat prudent posibilitatea incheierii campionatului pana la finalul lunii iunie.''Probabilitatea sa jucam din nou in campionat la mijlocul lunii mai (...) este inca dificil de evaluat, cand nu cunoastem inca toate datele cheie. Dupa parerea mea, consider ca este posibil sa reluam meciurile la mijlocul lui mai'', a afirmat Ebenbauer.Meciurile se vor juca fara spectatori. Austria este una dintre primele tari europene care a relaxat, saptamana aceasta, cateva restrictii luate in lupta cu pandemia de coronavirus, dupa ce o reducere a numarului de infectari pe teritoriul sau.Punctele decisive de reglat sunt disponibilitatea si costul testarilor regulate care vor trebui facute de cluburi Zece etape au ramas de jucat in prima divizie austriaca, in care LASK Linz este lider, cu un avans de trei puncte fata de campioana ultimilor sase ani, RB Salzburg.