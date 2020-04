Inca un campionat de fotbal din Europa reincepe

Ziare.

"Avem un plan precis pentru a ajunge la primul meci din Ekstraklasa (prima divizie - n. r.), ce ar putea avea loc catre sfarsitul lui mai", a declarat Morawiecki."Primul fluier de start nu va fi maine", a avertizat el, explicandu-le ziaristilor ca a luat aceste decizii dupa consultari cu ministerele Sportului si Sanatatii si cu organizatiile sportive.Jucatorii sunt deja izolati si vor putea relua in curand antrenamentele, intr-un cadru sanitar foarte strict.Morawiecki a luat aceeasi decizie in legatura cu speedway, un sport moto foarte popular in Polonia si a carui competitie anuala atrage sportivi din lumea intreaga. Prima cursa ar urma sa se reia pe 12 iunie, tot in absenta publicului.El a anuntat redeschiderea a doua centre de antrenament pentru sportivii de inalt nivel, in perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate pentru vara lui 2021.Din 4 mai, terenurile de sport vor fi deschise, la inceput doar pentru sase persoane. De asemenea, vor fi autorizate meciurile de tenis in aer liber.