Inca un campionat de pe mapamond s-a reluat, in ciuda pandemiei de coronavirus

Ultima tara care a decis sa reia propria sa liga nationala este Turkmenistan, iar meciurile din tara asiatica au revenit chiar duminica, asa cum oficialitatile din fosta Republica Socialista Sovietica au anuntat inca de acum o saptamana.Trebuie spus si ca accesul publicului va fi posibil. Turkmenistan inca nu are niciun caz oficial raportat de COVID-19, intr-o tara cu 5,7 milioane de locuitori.Campionatul a fost suspendat pe 20 martie, intr-o tara in care prima liga are doar 8 echipe. Pana acum au avut loc doar trei etape in noul sezon.Turkmenistan devine a treia tara fost-sovietica dupa Belarus si Tadjikistan unde se joaca fotbal profesionist in plina pandemie de coronavirus.Kopetdag Asgabat este lidera clasamentului dupa primele 3 runde.