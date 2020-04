Inca un campionat puternic din Europa a fost anulat din cauza coronavirusului

Ziare.

Potrivit mai multor publicatii din Hexagon, anuntul oficial va fi facut in urmatoarele ore, iar conducatorii fotbalului din Franta se vor intalni in luna mai pentru a decide cum vor proceda cu echipele aflate la retrogradare si promovare.Dupa 28 de etape disputate, primul loc al clasamentului din Ligue 1 e ocupat de PSG, urmata de Olympique Marseille si Rennes.La retrogradare, Amiens si Toulouse ocupa pozitiile care ar duce in Ligue 2, in timp ce Nimes se afla pe loc de baraj.Franta e una dintre cele mai afectate tari de coronavirus, cu 165.842 de cazuri si 23.293 de decese.Vezi si: Un campionat de top din Europa a fost anulat din cauza coronavirusului - oficial I.G.