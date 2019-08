Inca un fotbalist celebru va fi condamnat in Spania: Inchisoare cu suspendare pentru Diego Costa!

Ziare.

Potrivit cotidianului El Mundo , varful lui Atletico Madrid a ajuns la un acord cu procurorul care ii investigheaza cazul si va recunoaste ca este vinovat in schimbul unei pedepse reduse.Astfel, Costa va admite ca a inselat statul spaniol cu 1,14 milioane de euro in anul 2014 si, dupa ce va achita prejudiciul, va fi condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare.Dupa ce va achita inca 600 de mii de euro pedeapsa cu inchisoarea va fi transformata in amenda.Diego Costa a inselat statul spaniol pentru ca nu a platit taxe aferente contractului de sponsorizare cu un important producator de echipament sportiv.El a sustinut ca nu trebuia sa plateasca nimic pentru ca in vara lui 2014 a fost transferat de Chelsea si si-a schimbat resedinta, insa procurorul iberic a demonstrat ca jucatorul trebuie sa achite taxele.Leo Messi sau Cristiano Ronaldo sunt alti jucatori faimosi condamnati in Spania pentru ca si-au ascuns veniturile din drepturile de imagine.M.D.