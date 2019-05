Inca un gol splendid marcat de Alex Mitrita in Statele Unite (Video)

🎥 Alexandru Mitrita's third goal for New York City's Football Club 💥#ForTheCity pic.twitter.com/ltvghpPVTj - New York City FC (@NYCFC) May 25, 2019

Ziare.

com

Fostul star de la Universitatea Craiova a reusit un gol minunat in partida cu cei de la Chicago Fire, meci terminat cu un scor egal, scor 1-1.Mitrita a inceput partida ca titular si a marcat golul egalarii in minutul 40. El a primit o pasa in jumatatea adversa si a trimis un sut imparabil de la circa 20 de metri:Romanul a stat pe teren pana in minutul 90, fiind inlocuit apoi cu Tajouri. El a fost ales de catre fanii echipei din New York jucatorul acestei partide.NY FC are o forma extraordinara in aceasta perioada, fiind neinvinsa din 30 martie, reusind in acest rastimp 4 victorii si 4 egaluri.Alex Mitrita nu a fost convocat de Cosmin Contra pentru dubla nationalei Romaniei din luna iunie cu Norvegia si Malta, desi se afla pe lista preliminara a selectionerului, anuntata initial.Pentru Chicago, in meciul de mai sus, a marcat Sapong, in minutul 28. In clasament, echipa fostului oltean se afla pe locul 6 in conferinta de Est, pe loc de calificare in play-off, cu 19 puncte. Chicago e pe 8, cu 17 lungimi, prima sub linie.