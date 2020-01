Inca un meci nebun in Cupa Angliei. O grupare din Premier League nu a putut invinge dupa ce a condus cu 3-0

Ziare.

Watford, echipa de Premier League, a condus cu 3-0 pe cei de la Tranmere Rovers, dupa trei goluri marcate foarte repede, in primele 34 de minute, prin Dele-Bashiru, Chalobah si Pereyra.Oaspetii au revenit insa incredibil, cu toate cele trei goluri marcate in ultimele 25 de minute, prin Jennings, Monthe si Mullin, ultimul din penalti, pe final de meci, in minutul 87.Pereyra, marcatorul ultimului gol al gazdelor, a fost si eliminat in minutul 89.Acest meci, pentru ca s-a terminat la egalitate, se va rejuca, a doua partida urmand a se disputa pe terenul lui Tranmere.E interesant de remarcat ca in aceasta partida, Chalobah de la Watford a marcat pentru prima data dupa 5 ani, mai exact dupa 1.846 de zile de pauza. Nathaniel Chalobah a mai evoluat si pentru Chelsea si Napoli in cariera, fiind considerat un mare talent al fotbalului englez, remarcat si de selectionerul Angliei, Gareth Southgate.Chalobah are in palmares 10 meciuri in Premier League in tricoul lui Chelsea, dar a prins si 5 partide la Napoli in Serie A.