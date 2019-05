Inca un stadion modern in Romania: Iata cand ar putea fi inaugurat

Ziare.

Noul antrenor al celor de la UTA, Laszlo Balint, sustine ca stadionul ar putea fi inaugurat in toamna acestui an."Stadionul este unul dintre motivele pentru care eu am ales sa merg la Arad. Oamenii de acolo au incercat si incearca sa finalizeze cat de repede stadionul si in acest moment se poate spune ca este pe ultima suta de metri. Nu stiu detalii foarte multe, dar este important ca din ceea ce am discutat cu oamenii de acolo undeva in august, cel tarziu septembrie, speram sa putem juca meciuri oficiale pe noul stadion.Toata lumea stie ce suporteri sunt la Arad, ce emulatie se va crea odata cu inaugurarea noului stadion, iar domnul Sandoi poate sa confirme ca si la Craiova s-a intamplat acelasi lucru. Este o mica diferenta in ceea ce priveste capacitatea celor doua arene, de la Arad si Craiova, insa sunt convins ca se va crea o emulatie extrem de benefica pentru echipa", a spus antrenorul, citat de sportarad.ro Noul stadion din Arad va avea o capacitate de 12 mii de locuri, costul ridicarii acestuia fiind de 14 milioane de euro.